Грузия наращивает товарооборот с Арменией и Азербайджаном 

По данным статистики, соседи Грузии по Южному Кавказу оказались среди ее главных торговых партнеров. Но насколько разнообразен товарооборот, задается вопросом Eurasianet. За прошлый год Грузия зафиксировала значительный рост товарооборота с соседними Арменией и Азербайджаном. Роль страны в качестве торгового узла усиливается не в последнюю очередь в связи с кризисом на Украине.

Укрепление торговых связей стало главной темой частых встреч лидеров Грузии с азербайджанскими и армянскими коллегами. Хотя объемы торговли увеличились по нескольким направлениям, как импорт, так и экспорт по-прежнему в значительной степени зависят от небольшой группы товаров.

За 11 месяцев минувшего года Азербайджан стал шестым, а Армения - седьмым крупнейшим поставщиком продукции в Грузию. Импорт из Азербайджана вырос на 12% в годовом исчислении и достиг $573 млн, а импорт из Армении увеличился на 42% до $548 млн.

В плане экспорта две соседние страны сыграли еще большую роль для Грузии: после Китая и России Азербайджан - третье, а Армения - четвертое экспортное направление Грузии. За 11 месяцев прошлого года экспорт в Азербайджан вырос на 22% до $595 млн, практически догнав экспорт в Россию. Экспорт в Армению показал значительный рост, 120%, превысив $495 млн.

”Товарооборот между Грузией и Арменией вырос примерно на 70% за прошлый год и достиг $1 млрд. Похвальный результат, - сказал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе недавнего визита в Ереван. - У нас позитивная динамика по всем направлениям: в туризме, транспорте и грузоперевозках”. Гарибашвили договорился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном позволить гражданам обеих стран пересекать границу по внутренним документам. Аналогичное соглашение уже действует между Грузией и Турцией. В августе Гарибашвили и Пашинян открыли новый 160-метровый мост на общей границе, который призван способствовать развитию торговых отношений. Между тем, экспорт, в основном представленный автомобилями, претерпевает резкие изменения: в 2019 году автомобили, воздушные средства и соответствующее транспортное оборудование составляли 60% грузинского экспорта в Армению. Увеличение в 2020 году Арменией ввозных пошлин на автомобили, импортированные из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, положило конец тенденции. В результате в 2020 году общий объем грузинского экспорта в Армению снизился в два раза по сравнению с показателями 2019 года. Экспортный рост в 2020-2021 годах в основном обеспечивался за счет продуктов питания, напитков, товаров легкой промышленности и товарных групп с невысокой стоимостью. Автомобильный экспорт внезапно вернулся в 2022 году, увеличившись вдвое в годовом исчислении.

В последние годы автомобильный реэкспорт - процветающий бизнес в Грузии. В прошлом году его объемы увеличилось вдвое - до 15% от общего экспорта страны. Большую долю занимает только экспорт медной руды и других полезных ископаемых. Годами страна была региональным узлом для импорта и дальнейшего реэкспорта автомобилей, в основном подержанных, привлекая интерес соседних регионов, в том числе России, Центральной Азии и Восточной Европы. Рост автомобильного экспорта в 2022 году отражает аналогичную тенденцию реэкспорта в других странах ЕАЭС, в частности, Казахстане и Кыргызстане. Некоторые экономисты считают, что конечный пункт назначения части экспортируемых автомобилей - оказавшаяся под санкциями Россия. Армянские СМИ связывают рост импорта западных автомобилей после двухлетнего затишья с увеличением числа ограничений на экспорт американских и европейских автомобилей в Россию, в связи с чем россияне используют Армению как транзитную страну для приобретения иностранных транспортных средств. Новые таможенные правила Армении предусматривают беспошлинный ввоз определенного количества электромобилей.

Национальный банк Грузии связывает рост экспорта страны в основном с ростом стоимости товаров, а не с увеличением товарооборота, который вырос в меньшей степени

Машины составляют большую часть грузинского экспорта и в Азербайджан, но в отличие от члена ЕАЭС, Армении, здесь торговля более стабильная, и ежегодная стоимость экспорта в последние пять лет составляет $200 млн.

Импортирует из Азербайджана Грузия в основном природный газ, который составляет более половины импорта страны ($302 млн за 11 месяцев 2022 года). В прошлом году импорт газа вновь вырос после незначительного падения в годы пандемии. В случае с Арменией, медная руда и концентрат составляют 65% всего импорта. Медная руда ненадолго задерживается в Грузии, а отправляется дальше через порты страны.

Хотя в настоящее время торговля Грузии с двумя странами Южного Кавказа не отличается разнообразием, есть одна торговая сфера с потенциалом роста: электрогенерация.

В последние годы в зависимости от сезона Грузия экспортирует и импортирует электричество из обеих соседних стран. Но в 2022 году Армения экспортировала в Грузию больше электричества, чем за последнее десятилетие с 2011 по 2021 год. Акоб Варданян, заместитель министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов, объясняет, что всё дело в упрощении экспортных процедур. В планах создание новой линии электропередачи между Арменией и Грузией.

Грузия надеется увеличить электрогенерацию и, как и Азербайджан, стремится освоить экспортные возможности европейского направления. Грузия также приглашает и Армению, в общих терминах как минимум, к участию в новых сделках.