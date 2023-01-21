Иранский дирижер представит в Мариинке музыку Востока

21 янв. 4:24

Народный артист России, дирижер Валерий Гергиев пригласил выступить в Мариинском театре своего иранского коллегу Александра Рахбари. Он представит публике с музыкой современных восточных композиторов.

"Маэстро Александр Рахбари познакомит петербургских слушателей с современной турецкой и таджикской музыкой. В Концертном зале Мариинского театра он представит две программы, в которых произведения современных восточных композиторов органично сочетаются с сочинениями Петра Чайковского", - сообщили в театре.

Концерт, назначенный на 26 января, будет включать "Симфонические танцы" таджикского композитора Толибхона Шахиди и симфонию "Манфред" Петра Чайковского. Шахиди - выпускник Московской консерватории по классу Арама Хачатуряна.