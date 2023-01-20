Волонтеры приведут в порядок средневековый башенный комплекс в Ингушетии

20 янв. 23:14

Власти Ингушетии планируют восстановить средневековый башенный комплекс в горах, в работах также примут участие волонтеры культуры РФ, - написал в своем Telegram-канале глава региона Махмуд-Али Калиматов по итогу встречи в Москве с министром культуры России Ольгой Любимовой и российским предпринимателем, основателем промышленно-финансовой группы "САФМАР" Михаилом Гуцериевым.

"Обсудили предстоящее празднование 100-летнего юбилея нашей любимой Ингушетии, одним из важных мероприятий этого события должно стать строительство государственной филармонии в республике. Ольга Любимова порадовала нас сообщением, что к восстановлению башенного комплекса в Джейрахском районе республики будут подключены российские волонтеры культуры. Они будут помогать профессиональным археологам и реставраторам", - написал Калиматов.

"Было приятно услышать, что министр достаточно хорошо осведомлена о роли родовых башен в жизни ингушского народа, и высоко оценивает их культурное и историческое значение. Также не могу не отметить и огромную помощь, которую нам оказывает Михаил Гуцериев. По его инициативе у нас в Джейрахском районе уже отреставрировано несколько десятков объектов культурного наследия. Он продолжает участвовать в жизни республики и планирует значительно увеличить объем инвестиций в развитие социальной и промышленной инфраструктуры Ингушетии", - добавил глава региона.

Также стороны обсудили реализацию в регионе нацпроекта "Культура", в который входят капитальный ремонт и реконструкция учреждений культуры, и оснащение детской школы искусств.