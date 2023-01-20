Министр финансов США предупредила о возможном мировом кризисе из-за ситуации с госдолгом

20 янв. 22:59

Невозможность американского правительства совершать выплаты по своим обязательствам вызовет рецессию в американской экономике и может стать причиной глобального финансового кризиса, предупредила министр финансов страны Джанет Йеллен в интервью CNN.

"Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис", - отметила она.

Глава Минфина указала, что эти события отразятся на всех американцах, многие потеряют работу, расходы жителей страны на заимствования увеличатся.

Йеллен уточнила, что из-за невозможности платить по счетам рейтинг долговых обязательств Америки может быть опущен, что "подорвет роль доллара как резервной валюты".