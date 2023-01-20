Выставка к столетию Расула Гамзатова открылась в Махачкале

20 янв. 22:47

Выставка декоративно-прикладного искусства "Родники Дагестана" открылась к столетию со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова в зале союза писателей республики, рассказали в пресс-службе правительства региона.

На ней представлены работы более 60 мастеров народных промыслов, посвященные поэту, а также фотографии из разных периодов его жизни.

На открытии председатель правительства региона Абдулмуслим Абдулмуслимов пояснил, что выставка - первое из мероприятий, посвященных знаменательной дате.

"Сегодня здесь представлены работы более 60 мастеров народных художественных промыслов из 23 муниципальных образований республики", - отметил он.

В экспозицию, кроме работ мастеров, вошла передвижная фотовыставка "Мой Расул", на которой представлены рукописи, поэзия и фотопортреты поэта, сделанные с 1930 по 1980 год.

Посетить выставку можно до 15 февраля.