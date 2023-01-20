На базе завода "Чеченавто" будут выпускать армейские джипы

20 янв. 22:29

Власти Чечни ведут переговоры о запуске производства легкого военного автомобиля на базе завода "Чеченавто", - сообщили сегодня в правительстве региона.

Автомобиль, получил рабочее название "Джихад-машина".

"Накануне председатель правительства Чечни Муслим Хучиев и министр промышленности и энергетики региона Адам Хакимов провели ряд рабочих встреч с руководящим составом Минпромторга РФ. В рамках этих встреч обсуждался вопрос запуска производства "Джихад-машины" на производственной базе ООО "Чеченавто" с последующим проведением испытаний в Российском университете спецназа", - отметил собеседник, передает ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Чечни планируют в 2023 году создать первый на юге России автомобильный кластер на базе завода "Чеченавто". На предприятии уже производится сборка автомобилей Lada Granta, а в октябре прошлого года началась сборка новой модели "Газель-Некст".