Квартира полностью сгорела в многоэтажном доме в Ереване

20 янв. 21:36

Пожар произошел в многоэтажном доме в Ереване, такое сообщение распространила Спасательная служба МВД Армении.

Сегодня в центр кризисного управления поступил сигнал о пожаре в квартире на улице Адонца. На место событий направились два боевых расчета пожарных, а также оперативная группа спасателей. Позже к ним присоединились еще два боевых расчета и оперативная группа.

Оказалось, что пожар произошел в квартире на третьем этаже, в результате пострадал один человек - 1959 г.р.

Спасатели вывели из дома 20 человек, в том числе четырех детей. Пожарные ликвидировали возгорание, но вся квартира, площадью 47 кв м, сгорела.