В посольстве Азербайджана в Москве почтили память жертв "Чёрного января"

20 янв. 21:32

В посольстве Азербайджана в Москве при участии Представительства Фонда Гейдара Алиева в России состоялся вечер памяти жертв трагедии, известной как "Чёрный январь". 33 года назад, в ночь с 19 на 20 января 1990 года советская власть ввела отряды карателей в Баку, открывших беспорядочный огонь по прохожим, окнам домов и машинам. В этом преступлении против человечности погибли 147 бакинцев, в том числе дети, женщины и старики.