Половина ИП в Дагестане не платят налоги

20 янв. 21:28

Около 50% индивидуальных предпринимателей в республике работают без регистрации в налоговой службе, - сообщил сегодня вице-премьер правительства Дагестана Абдурахман Махмудов, передает пресс-служба правительства республики.

"Перед нами стоит серьезная задача по выведению из тени предпринимателей. Никакие родственные связи или дружеские взаимоотношения никак не должны повлиять на эту работу", предупредил он чиновников, отметив, что половина индивидуальных предпринимателей все еще находятся в тени, и власти намерены с этим бороться, - отметил вице-премьер, передает "АиФ-Дагестан".

Глава Минтруда Дагестана Мурад Казиев рассказал, что в Избербаше, Кумторкалинском и Шамильском районах созданы межведомственные комиссии, куда включены работники Социального фонда по Дагестану, налоговой службы, полиции, центров занятости и руководители структурных подразделений местных администраций. Они будут заниматься выведением нелегальных бизнесменов в правовое поле.

В дальнейшем такая работа будет проведена в других городах и районах Дагестана.