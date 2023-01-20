Мэры Еревана и Тегерана обсуждают совместные проекты

20 янв. 21:15

Мэр Еревана Грачья Саркисян сегодня встретился в Тегеране со своим коллегой Мустафой Чамраном, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник заявил, что развитие сотрудничества с муниципальными властями Тегерана для армянской стороны весьма важно, а взаимодействие законодательных органов двух столиц откроет новые перспективы для реализации совместных проектов по развитию городского хозяйства, - передает Sputnik Армения.

Мэр Тегерана в свою очередь отметил, что у сторон есть внушительный потенциал для расширения сотрудничества и его перевода в практическую плоскость.

"У Тегерана действительно есть потенциал в плане передачи знаний и опыта Еревану, и мы готовы сами воспользоваться вашим опытом", - сказал Чамран в ходе переговоров.