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Мэры Еревана и Тегерана обсуждают совместные проекты

пресс-служба мэрии Еревана

Мэр Еревана Грачья Саркисян сегодня встретился в Тегеране со своим коллегой Мустафой Чамраном, - сообщает пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник заявил, что развитие сотрудничества с муниципальными властями Тегерана для армянской стороны весьма важно, а взаимодействие законодательных органов двух столиц откроет новые перспективы для реализации совместных проектов по развитию городского хозяйства, - передает Sputnik Армения.

Мэр Тегерана в свою очередь отметил, что у сторон есть внушительный потенциал для расширения сотрудничества и его перевода в практическую плоскость.

"У Тегерана действительно есть потенциал в плане передачи знаний и опыта Еревану, и мы готовы сами воспользоваться вашим опытом", - сказал Чамран в ходе переговоров.

ФОТО пресс-служба мэрии Еревана
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