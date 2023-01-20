Минздрав КЧР: реанимобиль дежурит на Домбае с нового года

20 янв. 20:59

Реанимационный автомобиль дежурит рядом с канатной дорогой в Домбае, об этом рассказали в министерстве здравоохранения республики.

В случае реанимобиль доставит пациента до врачебной амбулатории в Домбае, либо до больниц Карачаевска и Черкесска.

"Реанимобиль дежурит с 1 января текущего года рядом с канатной дорогой в Домбае. Кроме того, на курорте функционирует врачебная амбулатория с действующей станцией скорой медицинской помощи", цитирует сообщение ведомства РИА "Карачаево-Черкесия".

В министерстве подчеркнули, что все пострадавшие туристы получают помощь бесплатно.

В Минздраве заверили, что система здравоохранения Домбая постоянно совершенствуется в соответствии с ростом туристического потока.