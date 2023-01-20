Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в Жетысуской области

20 янв. 20:22

Взрыв газового баллона произошел в частном доме в Жетысуской области, такое сообщение распространила пресс-служба регионального ДЧС.

ЧП случилось сегодня днем в городе Уштобе Каратальского района. В результате оказались повреждены 100 кв м дома.

"Взорвался газбаллон, объемом 5 л, в результате чего с места происшествия госпитализированы двое женщин, 1956 и 1980 года рождения, мужчина 1961 года рождения и 3-летний ребенок. У трех взрослых состояние тяжелое, у ребенка ожоги рук и ног легкой степени", - цитирует сообщение ДЧС Sputnik Казахстан.

Возникший пожар потушили сотрудники противопожарной службы.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за опасной близости баллона с газом к отопительной печи.