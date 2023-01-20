Ростов укрепит торгово-экономическое сотрудничество с Арменией

20 янв. 20:16

Ростовская область в наступившем 2023 году намерена развивать торгово-экономическое сотрудничество с Арменией, - сообщил заместитель губернатора области Александр Скрябин в ходе ежегодного приема глав дипломатических миссий в ТПП области.

"Сотрудничество Ростовской области с Арменией продолжает развиваться. Мы обозначили основные векторы нашей дальнейшей работы", - рассказал Скрябин, отметив, что в 2023 году планируется организовать бизнес-миссию делегации Армении в регион, передает "Интерфакс".

"У нас между РФ и Арменией товарооборот в 2022 году вырос на 90%. Это данные за январь-ноябрь, данные за декабрь еще не подсчитали. И значительная часть товарооборота приходится на Ростовскую область", - сказал в ходе встречи генконсул Армении в Ростове-на-Дону Левон Минасян.

Дата визита армянской бизнес-миссии в Ростовскую область станет известна в начале весны.