Туристы принесли Грузии рекордный доход в прошлом году

20 янв. 19:59

Доходы Грузии от международных туристов за прошлый год превысили $3,5 млрд, такое сообщение опубликовано на сайте Национального банка республики.

В 2019 году доходы от туризма в Грузии достигли $3,3 млрд, установив исторический рекорд. Пандемия причинила колоссальный ущерб туристической индустрии страны. Понемногу туризм начал оправляться в 2021 году.

По сведениям Нацбанка, по сравнению с 2021 годом доходы за 2022 год увеличились на 182,4%, по сравнению с 2019 годом - на 7,6%, передает Sputnik Грузия.

Пик доходов в минувшем году пришелся на август - за этот месяц туристы принесли Грузии $522,9 млн.