Горнолыжные курорты Домбая проверят на соблюдение безопасности

20 янв. 19:47

Правоохранители проведут в Домбае тщательную проверку соблюдения требований безопасности при предоставлении туруслуг после гибели на горнолыжной трассе туриста из Санкт-Петербурга, - сообщает прокуратура Карачаево-Черкесии.

"Прокуратурой будет проверено соблюдение требований безопасности при предоставлении туристских услуг. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры к устранению нарушений закона", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 18 января во время спуска по горнолыжной трассе на курорте Домбай в Карачаево-Черкесии пенсионер из Санкт-Петербурга получил смертельные травмы. Прибывшие на место спасатели оперативно эвакуировали пострадавшего и передали его медикам, однако 83-летний пенсионер скончался от полученных травм.