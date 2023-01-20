Для временного энергоснабжения Махачкалы установили мобильный трансформатор

20 янв. 19:30

Дагестанские энергетики подключили передвижной трансформатор для энергоснабжения части жителей Махачкалы, оставшихся без электричества из-за аварии на подстанции, - сообщает пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

"Специалисты филиала "Дагэнерго" ввели в работу передвижной трансформатор, доставленный на подстанцию "Махачкала-110" в дополнение к действующему на объекте трансформатору 25 тыс кВА. Мощность мобильного трансформатора - 16 кВА. Он будет временно снабжать электричеством горожан - до полного восстановления подстанции", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Напомним, сейчас из-за аварии в электросетях под ограничения электроснабжения попали жители микрорайона Первая Махачкала, поселка Семендер и части проспекта Акушинского.