Перевал Опульса в Музее Востока

В Государственном музее Востока открылась выставка живописных произведений ”Перевал. Живопись Сергея Опульса”. В экспозиции представлено около сорока произведений автора, посвященных Центральной Азии, созданных с 1980 по 2021 годы. Это произведения, написанные маслом на холстах, фанере, дереве и картоне. Пейзажи, в том числе архитектурные, с изображением знаменитых культовых памятников прошлого, пейзажи с жанровым мотивом и натюрморты.

Вдова художника, арт-менеджер Наталья Булгакова пояснила, что название выставки нужно понимать не только как обозначение горного перехода: "Действительно, в творчестве Сергея Марковича гор очень много. Это неудивительно, поскольку художник родился в Ташкенте, а вокруг Ташкента горы, где он бывал с детства. Но символический смысл слова ”перевал” в том, что человек переходит от одной стадии жизни к другой, и в жизни художника это как раз очень была актуальная тема".

Картины, представленные в экспозиции, окутаны флером романтики и сказки. Целая серия работ посвящена средневековой святыне - комплексу мавзолеев Шахи Зинда и другим культовым памятникам древнего Самарканда. Эти легендарные строения вдохновляли многих художников.

Советник генерального директора Музея Востока Татьяна Метакса рассказала: "На этой выставке мы попадаем в самые разные места. Это и древний Самарканд, и постройки, которые всегда удивляют нас в Средней Азии, и горы, и очень много синего-синего неба. Эта небольшая выставка говорит о том, что в наше время российские художники не разучились писать картины, еще не все ушли в актуальное искусство и зациклились на бесконечных перформансах, которые тоже могут быть интересными, но живопись, графика традиционная не умрет никогда".

Выставка продлится до 8 марта.