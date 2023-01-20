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В МВФ настоятельно призвали США поднять потолок госдолга

В МВФ настоятельно призвали США поднять потолок госдолга

Мировую экономику ждут серьезные негативные последствия, если руководство США не поднимет потолок госдолга страны. Об этом сказал официальный представитель Международного валютного фонда.

Он предупредил, что впереди у мировой экономики "еще один трудный год".

"Если потолок госдолга США не поднимут, будут серьезные последствия и для США, и для мировой экономики из-за негативного влияния этого", - цитирует представителя МВФ ТАСС.

По его словам, фонд настоятельно призывает стороны прийти к консенсусу и решить этот вопрос.

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