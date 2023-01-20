В МВФ настоятельно призвали США поднять потолок госдолга

20 янв. 19:17

Мировую экономику ждут серьезные негативные последствия, если руководство США не поднимет потолок госдолга страны. Об этом сказал официальный представитель Международного валютного фонда.

Он предупредил, что впереди у мировой экономики "еще один трудный год".

"Если потолок госдолга США не поднимут, будут серьезные последствия и для США, и для мировой экономики из-за негативного влияния этого", - цитирует представителя МВФ ТАСС.

По его словам, фонд настоятельно призывает стороны прийти к консенсусу и решить этот вопрос.