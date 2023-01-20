Командование морским компонентом сил реагирования НАТО переходит к Турции

20 янв. 19:16

Командование Морским компонентом Сил реагирования НАТО, которое ежегодно меняется между несколькими странами-участницами альянса, с 1 февраля перейдет Турции, - сообщает турецкая телекомпания TRT.

Для управления морскими силами НАТО будет использоваться командный центр ВМС Турции TURMARFOR, который обладает возможностью координировать морские силы разных стран: он был открыт в 2020 году..

Напомним, с начала 2022 года эту функцию выполняла Великобритания, в феврале 2024 году командование перейдет Италии.