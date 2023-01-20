Москва и Ашхабад договорились о расширении сотрудничества в рыбном хозяйстве

20 янв. 18:50

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков и министр финансов и экономики Туркменистана Мухамметгелди Сердаров сегодня подписали меморандум о взаимопонимании между ведомствами, сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Церемония прошла в рамках визита премьер-министра России Михаила Мишустина в Туркменистан.

Для Москвы и Анкары меморандум ляжет в основу реализации планов по развитию сотрудничества в области рыбного хозяйства с упором на управление совместными запасами водных биоресурсов в Каспии.

Меморандум разработан на основе Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биологических ресурсов Каспия от 29 сентября 2014 года.

"В рамках подписанного документа страны договорились о взаимном сотрудничестве в области развития аквакультуры, сохранении рыбных запасов, предотвращении незаконного вылова водных биоресурсов, проведения исследований в области рыболовства, а также обучении специалистов для нужд рыбной отрасли", - пояснили в пресс-службе.