Власти Грузии намерены удвоить штрафы для нарушителей в сфере энергетики

20 янв. 18:44

Национальная регулирующая комиссия энергетики и водоснабжения рассматривает вопрос увеличения максимального уровня штрафов для энергетических компаний, - заявил глава комиссии Давид Нармания.

"Во время некоторых нарушений лучше, чтобы штрафы были выше, так как у штрафа две нагрузки, среди которых - превенция нарушения, и штраф должен быть таким, чтобы у компании или человека не появилось бы желание нарушить законодательство", - поведал Нармания, передает Sputnik Грузия.

Как пояснил чиновник, в ряде случаев, когда комиссия использовала максимальную планку штрафа, нарушение предполагало больший ущерб, чем эта выплаченная сумма, поэтому комиссия предлагает удвоить максимальный штраф.

На сегодняшний день максимальная планка штрафа за нарушения в сфере энергетики составляет 75 тыс лари ($28 тыс).

Проект новых санкций поступит в парламент в ближайшее время, а его рассмотрение начнется в рамках весенней сессии парламента, которая стартует 7 февраля.