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Мосбиржа начнет расчет валютных фиксингов с турецкой лирой и китайским юанем

Мосбиржа начнет расчет валютных фиксингов с турецкой лирой и китайским юанем

Московская биржа с понедельника будет вести расчет и публикацию новых валютных фиксингов на три новые пары: турецкая лира/российский рубль (TRYFIXME), доллар США/китайский юань (USDCNYFIXME) и гонконгский доллар/российский рубль (HKDFIXME), такой пресс-релиз распространила биржа.

Эти индикаторы расширят семейство валютных фиксингов биржи, в которое сейчас входят фиксинги доллар/рубль, юань/рубль, евро/рубль и евро/доллар.

Валютные фиксинги рассчитываются каждый день на основании заявок и сделок на валютном рынке Мосбиржи, они применяются для определения цены исполнения биржевых фьючерсов на валютные пары на срочном рынке биржи и для ряда других целей.

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