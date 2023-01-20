Столичный регион окажется во власти высокого давления

20 янв. 18:31

На предстоящие выходные в столичном регионе ожидается аномальное повышение атмосферного давления, пика оно достигнет в понедельник и превысит норму на 19 мм ртутного столба, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 мм ртутного столба, это на 19 мм выше климатической нормы", - рассказал Синенков, передает РИА Новости.

Повышаться атмосферное давление будет постепенно, а со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, в среду давление опустится до значений климатической нормы.