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Столичный регион окажется во власти высокого давления

Столичный регион окажется во власти высокого давления

На предстоящие выходные в столичном регионе ожидается аномальное повышение атмосферного давления, пика оно достигнет в понедельник и превысит норму на 19 мм ртутного столба, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Атмосферное давление в выходные действительно будет расти, и повышение будет продолжаться и в начале следующей недели. Максимальное значение атмосферного давления ожидается в понедельник - 767 мм ртутного столба, это на 19 мм выше климатической нормы", - рассказал Синенков, передает РИА Новости.

Повышаться атмосферное давление будет постепенно, а со вторника и до конца недели оно начнет постепенно понижаться, в среду давление опустится до значений климатической нормы.

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