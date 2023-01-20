Пожарного ударило током при возгорании на рынке в Таразе

20 янв. 18:23

Молодой пожарный пострадал при тушении двухэтажного здания на рынке Аксай в Таразе, об этом рассказали в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 13.22 при подготовке к тушению, точнее, при боевом развертывании пожарных рукавов, в ТЦ Аксай 24-летний Нурболат Конгайбай "получил удар электрическим током от обрыва электропроводки", передает Sputnik Казахстан.

Сейчас за состоянием пожарного наблюдают врачи, оно оценивается как стабильное.

Уточняется, что общая площадь пожара на рынке составила более 1 тыс кв м. Пламя полностью уничтожило кровлю и второй этаж здания.