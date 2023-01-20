В Тегеране стартовал Первый международный конгресс влиятельных женщин

20 янв. 18:16

Первый международный конгресс влиятельных женщин начал работу в Тегеране, в нем принимают участие 70 женщин-чиновников из разных стран мира.

В Международном конгрессе влиятельных женщин принимают участие более 300 влиятельных женщин из Китая, Австралии, Шри-Ланки, Таиланда, Пакистана, Камеруна, Сербии, Армении, Швеции, Болгарии, Южной Африки, Сирии, Ливана и России. Проводится конгресс на трех уровнях: деятели культуры, науки и знаменитости, министры и первые леди, - передает иранское информационное агентство ИРНА.

Ожидается, что на форуме выступят супруга президента Ирана, супруги премьер-министра Армении, Буркина-Фасо, Ирака, Кыргызстана, Сербии, Гвинеи, Нигерии и Шри-Ланки, председатель Центрального совета Союза женщин Туркменистана и специальный представитель президента Сирии.

Ранее высокопоставленные лица, участвующие в Первом международном конгрессе влиятельных женщин, провели встречу с президентом страны Эбрахимом Раиси.