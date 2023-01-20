Узбекистан временно прекращает экспорт лука

20 янв. 17:59

Власти Узбекистана запретили экспорт репчатого лука с текущего месяца и до начала мая из-за необходимости стабилизации цен и удовлетворения спроса внутри страны, об этом рассказал представитель Минсельхоза республики.

По его словам, экстремальные морозы в последние десять дней уничтожили лук на открытых площадках, средняя розничная цена на него удвоилась - до 6-8 тыс сумов ($0,53-0,7) за килограмм.

Потребность жителей страны в луке с января по апрель, до нового урожая, Минсельхоз оценивает в 346 тыс т, на данный момент подтверждены запасы лука в размере около 320 тыс т, остальное планируется импортировать.

На юге Узбекистана ранние сорта лука возделывают с весны, так что в Минсельхозе уверены, что ему дефицит не угрожает.