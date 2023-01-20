Иран построит начальный участок железной дороги Решт-Астара до конца марта

20 янв. 17:42

Иран намерен до конца марта завершить строительство железной дороги Решт-Энзели в рамках международного транспортного коридора "Север-Юг", сообщил замминистра дорог и городского развития ИРИ и гендиректор Компании по строительству и развитию транспортной инфраструктуры Хейролла Хадеми.

"Расходы на строительство оцениваются в $4 млрд, а стоимость земель, на которых будет построена железная дорога, - в $716 млн. В случае завершения строительства путей в течение трех лет, обозначенная сумма возрастет примерно до $5,9-7,1 млрд по сегодняшнему курсу", - приводит слова чиновника агентство Tasnim.

Хадеми пояснил, что от Астары запущено строительство участка путей протяженностью 12 км, а участок от Решта до Энзели построен на 15 км, полностью он будет завершен до наступления иранского нового года (в конце марта).

Напомним, железнодорожный участок Решт-Энзели (порт Каспиан на севере страны) - начальный этап строительства железной дороги Решт-Астара. В будущем от Каспиана планируется проложить следующий участок путей уже до Астары, на северо-западе Ирана.