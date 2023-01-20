Массовое ДТП с жертвой закрыло проезд по трассе Джубга – Сочи

20 янв. 17:40

Сегодня днем в Сочи произошло массовое ДТП, перекрывшее проезд на трассе А-147 Джубга - Сочи, сообщает ФКУ "Черноморье".

Авария произошла около 15:10, по предварительным данным, водители BMW и Mercedes превысили "безопасную дистанцию и скорость", в итоге врезавшись в стоявшие автомобили. Объезд организован через транспортную развязку на 202 км и по основному направлению, - передает "АиФ-Юг".

"Массовое ДТП в Сочи с участием девяти автомобилей. В результате водитель автомобиля Kia погиб. Пострадавшие госпитализированы в больницу", - сказано в релизе.

На месте ведутся следственные мероприятия, после завершения которых дорожники совместно с МЧС и ГИБДД начнут растаскивать пострадавшие машины.