В Москве почтили память жертв "Черного января" 1990 года

Сегодня в посольстве Азербайджана в Москве при участии Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ состоялся вечер памяти жертв трагедии 19-20 января 1990 года в Баку, известной как "Черный январь". В ту ночь в Баку с целью совершения террористического акта против азербайджанского народа советским руководством были введены каратели на танках, устроившие беспорядочную стрельбу по прохожим, жилым домам и автомобилям. Они не только стреляли, но и давили людей и машины гусеницами, в результате этого преступления против человечности погибли 147 человек, включая женщин, стариков и детей.

Как подчеркнул в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы, "Черный январь" является незаживающей раной азербайджанской истории. "Погибли мирные люди, которые жили обычной жизнью. Тогда нельзя было даже представить, чтобы государство стало давить своих мирных жителей танками. Очень трудно представить это и сегодня, спустя 33 года, но тем не менее это случилось. Не хотелось даже верить, что такое произошло", - прежде всего сказал он.

""Черный январь" явился точкой невозврата, красной линией, которую перешло советское государство по отношению к своим гражданам. Я помню, как на улицах Баку кипами собирали партийные билеты и сжигали, помню надписи на здании президентского аппарата, что Горбачев фашист, что так поступать с людьми непозволительно. И это было переломом. "Черный январь" произошел в 1990 году, а развал Советского Союза – уже в конце 1991 года, но убийства невинных людей в Баку стали преддверием гибели огромной страны", - обратил внимание Полад Бюльбюль оглы.

"Стреляли по окнам мирных жителей. Стреляли пулями со смещенным центром, которые были запрещены к применению во всем мире, в том числе в Советском Союзе. Оправдания этой страшной трагедии не может быть. Единственное, чему мы радуемся сегодня – что Азербайджан два года как освободил свои земли, три десятилетия находившиеся под оккупацией. Сегодня Азербайджан – страна-победитель, а значит, эти жертвы были отданы не напрасно. Пусть земля им будет пухом, а мы их никогда не забудем", - заявил посол Азербайджана в России.

Руководитель отдела гуманитарной политики Представительства Фонда Гейдара Алиева в РФ Тамилла Ахмедова отметила, что иногда история бывает безжалостным и жестоким учителем. "Она преподает уроки, написанные кровью. 33 года тому назад в жуткую январскую ночь мирный народ Азербайджана подвергся страшному нападению. На мирный город Баку были направлены танки и до зубов вооруженные неадекватные солдаты. Тогда азербайджанский народ понял, что писать новую историю, историю своей независимой страны будет непросто", - сказала она.

"Прошло 33 года, но до сих пор живы в памяти все те, кто отдали свои жизни за свободу, за независимый Азербайджан, отстояв родную страну. Империя не сдавалась, она всеми силами пыталась сопротивляться и не дать уйти Азербайджану, не потерять свои территории. В этот скорбный день я хочу сказать, наша задача, наш долг – быть достойными памяти наших шехидов. Светлая им память. Их подвиги мы никогда не забудем. Хотелось бы, чтобы наша молодежь помнила, чтила и всегда была готова точно так же, как они, отстоять честь своей страны", - заключила Тамилла Ахмедова.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников назвал "Черный январь" кровавой страницей в истории и Азербайджана, и всего СССР, и России. "То, что сегодня мы вспоминаем – это боль, это рана на сердце каждого азербайджанца и на сердце всех россиян. Тогда для нас была общая страна и единое государство, мы все жили в нем вместе. Не только сейчас молодежь не может себе представить, как танки выходят на улицы столиц и давят мирных граждан, но и тогда, 33 года назад, это невозможно было представить. Но советские танки вышли на улицы советского города Баку и выступили против единого советского населения", - сказал он.

"Азербайджан и Россию связывает многовековая дружба. Азербайджанский и российский народы пережили вместе страшные испытания. Только что мы отмечали 80 лет прорыва блокады Ленинграда, и под Санкт-Петербургом стоят памятники азербайджанцам, погибшим при прорыве блокады. Для нас это единый подвиг в единой истории. Невозможно себе было представить, что в этой истории появятся такие трагические моменты, как "Черный январь", но они появились. После этого был распад Советского Союза, августовский путч в Москве 1991 года и октябрьский путч в Москве 1993 года. К сожалению, это все звенья единой истории", - напомнил Дмитрий Солонников.

"Тогда казалось, что трещина прошла между нашими народами, что будущее стало проблемным – как мы будем жить дальше после этих событий? Но, слава Богу, в нашей истории появились новые страницы, новая жизнь. Теперь Россия и Азербайджан, два братских государства, два братских народа смотрят в будущее и строят это будущее вместе. У нас есть и совместные проекты, очень много азербайджанцев живет в России, в Петербурге и Москве, и наоборот, очень много петербуржцев и москвичей живет в Азербайджане, в Баку. Два последних губернатора Санкт-Петербурга родились в Баку. Помня о прошлом, о тех трагических днях, мы смотрим в будущее и знаем, что мы будем строить его вместе, работать над тем, чтобы наши народы и дальше были братскими", - заявил политолог.

Профессор МГИМО, доктор филологических наук Абузар Багиров отметил, что, как сказал общенациональный лидер Азербайджана Ильхам Алиев, с поднятия советской властью оружия на собственный народ в Баку и начался настоящий развал СССР. "Убитые 19-20 января 1990 года в Баку люди ни в чем не были виновны. В те тяжелые трагические дни московская азербайджанская интеллигенция создала оргкомитет из более 40 человек под руководством режиссера Рустама Ибрагимбекова, а также пресс-группу, которой руководили известный, ныне покойный журналист Фархад Агамалиев и ныне здравствующая Тамилла-ханум Ахмедова. Они сделали очень многое, подготовили информационные бюллетени о трагедии, а наша молодежь, за что ей низкий поклон, рискуя жизнью, распространяла их по всем улицам, особенно на Пушкинской площади", - поведал он.

"Дальше решили, что подготовленные пресс-группой материалы с нашим отношением к этому событию мы должны представить в Центральный комитет, Генштаб армии, ТАСС и центральное телевидение. Запланировали выйти на улицы с мирным митингом, и этот митинг был организован. В то время я был корреспондентом азербайджанского телевидения, и меня как узнаваемое лицо назначили митингом руководить. Вся московская азербайджанская интеллигенция собралась. Мы побывали на центральном телевидении, и наш сюжет показали. А вершиной в буквальном смысле нашей сорокадневной работы среди москвичей стало посещение оргкомитета 21 января общенациональным лидером Гейдаром Алиевичем Алиевым", - вспоминает Абузар Багиров.

"Когда он узнал, что мы собираемся устроить митинг, то сказал мне: "Когда будешь руководить на улице, будь осторожным, знай, что в Кремле не дремлют, как советская милиция, и ОМОН. На улице никаких осуждений не озвучивайте, идите мирно, подайте петицию, куда хотите, и возвращайтесь обратно. Этот совет действительно нам помог провести митинг. Гейдар Алиев по просьбе оргкомитета организовал пресс-конференцию и дал неоднократные интервью. Эти интервью были распространены во всем мире, потому я и говорю, что его посещение стал вершиной. Тогда мы еще советской власти доказали, что азербайджанцы – это нормальные, мирные люди, но если нас хотят уничтожать, то оставаться в этом государстве уже невозможно. Сегодня мы радуемся единству нашего народа, и я думаю, что никогда Азербайджан не увидит такие черные, кровавые дни, как тогда", - резюмировал профессор МГИМО.

Писатель и журналист Азер Джангиров, в свою очередь, рассказал, что в январе 1990 года находился в Стамбуле, где работал корреспондентом ТАСС. "Можете себе представить боль и гнев моей семьи и меня самого. Мы не стеснялись в выражениях. Из Москвы шла скудная информация, в основном по каналам Первого частного информационного агентства "Интерфакс", ссылавшееся на упомянутую здесь пресс-группу. Гневные слова Фархада Агамалиева я читал в турецкой прессе и был рад, что мой друг возглавляет такой важный участок, пробивает информационную блокаду, которую пробил еще сильнее незабвенный Гейдар Алиевич Алиев", - поделился он воспоминаниями.

"Многие информационные агентства, представленные в Турции, захотели узнать правду о том, что же происходит в Баку. Я был вице-президентом Ассоциации иностранной прессы, и на меня посыпались запросы на комментарии и звонки от коллег-журналистов. Мне пришлось давать объективную оценку того, что привело к этим событиям. Турция тогда проявила высочайшую степень солидарности с нами. На площади Таксим в самом центре Стамбула состоялся многотысячный митинг, на котором Сулейман Демирель гневно призвал направить армию в Баку. Это было очень суровое заявление, наверное, оно где-то и было услышано. В последующем такой призыв вылился в знак нашей общей солидарности и превратился в девиз "Два государства – одна нация"", - сообщил Азер Джангиров.

"В историко-правовой оценке событий тех лет есть один примечательный и гуманистический момент. Скорбящий азербайджанский народ не стал идентифицировать эту агрессию с русским народом. Есть десятки примеров того, как азербайджанские семьи останавливали своих русских соседей, увещевая их не покидать Баку, не торопиться с выводами. Тогда же прозвучал призыв выдающегося азербайджанца русского происхождения Анатолия Банишевского, который заявил: "Я не покину Баку. Пусть хоть танками давят". Этот призыв тоже был услышан народом. Да возрадуются души невинных наших первых шехидов", - заключил писатель.

Студентка МГИМО Фатима Гахраманлы процитировала Гейдара Алиева: "Общенациональный лидер говорил, что 20 января 1990 года является самой трагической и черной станцией, в то же время страницей героизма и мужества в истории азербайджанского народа".

"В ту холодную ночь с 19 на 20 января улицы и площади Баку были переполнены людьми. У всех на сердце было одно чувство: умрем, но не сдадимся. На самом деле, в ту зимнюю ночь восходило солнце свободы, и вскоре Азербайджан во второй раз в XX веке восстановил свою независимость. В ночь с 19 на 20 января в Баку были введены советские войска, в результате чего погибли невинные жители города. Проинформировать население о введении чрезвычайного положения сразу не удалось, так как энергоблок ”Азгостелерадио” был уничтожен. Еще до введения ЧП были убиты люди. Среди погибших были сотрудники милиции, работники скорой помощи, женщины, дети, пожилые люди. Январская трагедия, став всенародной скорбью, одновременно доказала несокрушимость и стойкость воли азербайджанского народа. Несмотря на введение ЧП азербайджанский народ 22 января провел траурное шествие в память о шехидах, в котором участвовало около двух миллионов человек. Это событие оказало огромное влияние на формирование азербайджанского национального самосознания и на восстановление государственной независимости. Мы чтим наших шехидов, павших за будущее своей Родины и будущее своего народа и всегда будем помнить о них", - сказала Фатима Гахраманлы.

Студент МГИМО Тарлан Гамзаев заметил, что в силу возраста не был очевидцем тех событий, но имеет о них полную и достоверную информацию, благодаря архивным записям, публикациям, книгам и другим информационным источникам. Он также отметил деятельность посольства Азербайджана и Представительства Фонда Гейдара Алиева в Москве по популяризации исторических фактов и важных дат среди молодежи и взрослого поколения.

"Это великое горе, но в то же время, ночь с 19 на 20 января сформировала единство, солидарность азербайджанского народа. Эта ночь освободила дух нашего народа. От лица азербайджанской молодежи я склоняю голову в благодарность и в память о шехидах, которые даровали нам свободу ценой собственной жизни. Наша задача, как молодого поколения, сохранить и передать будущим поколениям память о той трагедии, ценить и беречь свободу, ради которой они пали, - заявил Тарлан Гамзаев. - Сегодня 33-я годовщина январской трагедии, и мы имеем сильное, окрепшее независимое государство с сильной вертикалью власти, обороноспособной армией и талантливой патриотичной молодежью.

Смерть яростно жгла людские жизни,

Не разбирая, где стар, где млад.

Истерзанное сердце моей Отчизны

Навечно запомнило январский яд".