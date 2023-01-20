На Кубани расследуют дело о хищениях при ремонте автодорог Сочи

20 янв. 17:27

В Сочи возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении руководителей и сотрудников государственного предприятия по ремонту и строительству автомобильных дорог, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Установлено, что руководители и сотрудники учреждения незаконно присвоили 22 единицы специализированной дорожной техники, предназначенной для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Также по материалам прокуратуры города и данным краевого УФСБ выявлено, что "при исполнении двух государственных контрактов на капитальный ремонт автомобильных дорог злоумышленники внесли в акты заведомо ложные сведения по объему фактически выполненных работ в Лазаревском и Адлерском районах города Сочи, тем самым причинив ущерб на сумму около 170 млн рублей", сообщает краевое ГУ МВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "мошенничество", ведется предварительное следствие.