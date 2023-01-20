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ЕС пока не готов принять новые антироссийские санкции

ЕС пока не готов принять новые антироссийские санкции

Страны Евросоюза пока не определились с датой принятия нового десятого по счету пакета санкций против России, - сообщил в Брюсселе высокопоставленный европейский источник.

"Я уверен, что у государств ЕС есть идеи по поводу новых санкций. Но я не могу комментировать, какие именно секторы это затронет. Мы приняли девять пакетов санкций и сконцентрированы сейчас на их реализации, предотвращении их обхода во всем мире. Мы открыты к новым санкциям, но не на данном совете глав МИД. Нельзя сейчас сказать, когда они будут приняты", - сообщил он, цитирует РИА Новости.

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