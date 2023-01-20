В Адыгее укрепили береговую зону реки Белой

20 янв. 17:01

Подрядчик завершил в районе горпарка республиканского центра Адыгеи - Майкопа - масштабную реконструкцию по укреплению береговой зоны реки Белой, которая проводилась в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Масштабная реконструкция по укреплению береговой зоны реки Белой была проведена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, куратором которой со стороны федерального правительства является Минсельхоз России. Общий объем финансирования проекта из федерального и регионального бюджетов составил около 470 млн рублей", - информирует сельскохозяйственное ведомство.