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В Адыгее укрепили береговую зону реки Белой

В Адыгее укрепили береговую зону реки Белой

Подрядчик завершил в районе горпарка республиканского центра Адыгеи - Майкопа - масштабную реконструкцию по укреплению береговой зоны реки Белой, которая проводилась в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Масштабная реконструкция по укреплению береговой зоны реки Белой была проведена в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея, куратором которой со стороны федерального правительства является Минсельхоз России. Общий объем финансирования проекта из федерального и регионального бюджетов составил около 470 млн рублей", - информирует сельскохозяйственное ведомство.

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