Ингушетия возглавила рейтинг продолжительности жизни в РФ

20 янв. 16:47

Ингушетия сала абсолютным лидером национального рейтинга по ожидаемой продолжительности жизни за 2022 год, который был составлен Агентством политических и экономических коммуникаций

Так, в Ингушетии, по данным, АПЭК, ожидаемая продолжительность жизни составляет на данный момент 80,5 лет. «Кавказ всегда славился долголетием, а теперь у жителей Ингушетии растет и средняя продолжительность жизни», - прокомментировал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, пояснив, что достигнутый показатель улучшением качества жизни и желанием людей следить за своим здоровьем.

«Наша природа тоже этому способствует - у нас экологически чистый регион», - подчеркнул он.