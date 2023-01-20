Круиз для пассажиров лайнера Astoria Grande закончился, в Сочи они вернутся самолетами

20 янв. 16:44

Пассажиров российского лайнера Astoria Grande отправят из Турции в Сочи самолетами.

Круизный лайнер 18 января в шторм получил повреждения, он врезался в пристань при подходе к турецкому порту Амасра на западе черноморского побережья.

Спустя почти сутки судно удалось пришвартовать. Пассажиры, их 385 человек, прогулялись по городу. Планировалось, что вечером 19 января круиз продолжится в штатном режиме и в Сочи судно прибудет по расписанию, 21 января.

Позже выяснилось, что лайнер получил повреждения, он пройдет ремонт на верфи в Тузле близ Стамбула. Пассажиры круизного судна вернутся в Сочи самолетами. Как вернется в Россию экипаж судна - 283 человека - пока неизвестно.