В Северной Осетии позаботятся о нематериальном этнокультурном достоянии

20 янв. 16:17

Проект закона о нематериальном этнокультурном достоянии впервые разработали в Северной Осетии, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Тамерлан Цгоев.

«Законопроект „О нематериальном этнокультурном достоянии в РСО-Алания“ впервые разработан в республике на основании базового федерального закона, который был принят осенью. Он уже направлен в наш парламент. Объекты нематериального этнокультурного достояния в нашей республике представляют собой значительную культурную ценность и составляют часть нашего общего культурного наследия, а также, безусловно, имеют высочайший экономический потенциал при надлежащем оперировании и использовании», - сказал он.

Цгоев добавил, что принятие закона позволит нормативно закрепить объекты нематериального этнокультурного достояния осетинского народа и других народов, проживающих или проживавших на территории региона.