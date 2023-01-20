Климатолог: 2024 год будет беспрецедентно жарким

20 янв. 16:03

Следующий год с большой вероятностью побьет прежние рекорды по засушливости и высокой температуре, считает климатолог Адам Скайф, пишет издание The Guardian.

В 2024 году специалисты прогнозируют усиление Эль-Ниньо или Южной осцилляции - это естественные колебания температур в водах верхнего слоя Тихого океана. Они возникают с периодичностью от 2 до 7 лет и длятся в среднем до 5 лет. По мнению климатологов, Эль-Ниньо является одним из важных факторов, влияющих на возникновении аномальной жары и засухи.

Слабая фаза Эль-Ниньо близится к завершению, 2023 год будет теплее 2022 года, но прогноз умеренный. При этом 2024 год поставит новый рекорд жары.