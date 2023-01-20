Армения готова к более интенсивным переговорам с Азербайджаном

20 янв. 15:52

Армения готова к более интенсивному диалогу с Азербайджаном, чтобы нормализовать отношения. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

"Как и прежде, Армения конструктивно и добросовестно подходит к переговорному процессу, поскольку нашей конечной целью является установление безопасности и мира в регионе", - сказал он в интервью Armenpress.

Руководитель армянского внешнеполитического ведомства добавил, что Армения прислушивается к призывам международного сообщества и готовы вести переговоры более интенсивно.

Напомним, 23 декабря в Москве должна была состояться встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, на которой стороны планировали обсудить вопрос мирного договора между Баку и Ереваном. За день до этого армянская сторона отказалась от участия во встрече.