Владикавказ получил нового главу

20 янв. 15:49

Председателем городской думы Владикавказа избран Александр Пациорин, кандидатура которого была поддержана большинством депутатов.

"Александр Пациорин стал главой Владикавказа. Его избрали сегодня на сорок первой сессии Собрания представителей VII созыва. Из 32 депутатов присутствовало 25. За кандидатуру Пациорина проголосовало большинство депутатов, всего 21. Сегодня же Александр Пациорин принес торжественную присягу, пообещал соблюдать закон и верно служить народу", - говорится в сообщении.

Кроме того, региональные парламентарии определились и с первым заместителем председателя гордумы, которым ранее являлся Пациорин. Им стал Руслан Лагкуев.