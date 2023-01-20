Россия сможет сама обеспечить себя молочной продукцией через четыре года

20 янв. 15:21

Самообеспеченность России по молочной продукции, показатели которой заложены в доктрине продовольственной безопасности страны, может быть достигнута за три-четыре года, считает генеральный директор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов, пишет ТАСС.

"Я думаю, что, если посмотреть на перспективу, в течение трех-четырех лет мы действительно сможем выйти на полное выполнение показателей по самообеспеченности, которые в настоящий момент времени заложены в доктрине продовольственной безопасности", - рассказал Белов.

Он отметил, что за последние семь лет молочная отрасль стабильно прирастает на уровне 3%. "Наверное, если мы посмотрим на динамику развития основных стран-конкурентов, очень немногие могут похвастаться подобными темпами роста, тем более на таком длительном промежутке времени", - добавил гендиректор "Союзмолока".

Импорт молочной продукции за семь лет снизился на 30%, а импорт вырос, заявил Белов.