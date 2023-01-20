В Кисловодске можно прогуляться по Чебурашкинской улице

20 янв. 15:14

Улицу Карла Маркса в Кисловодске, на которой снимали одну из наиболее эффектных сцен самого кассового российского фильма «Чебурашка», в народе стали назвать Чебурашкинской.

По словам главы города Евгения Моисеева, такое название пошло от отдыхающих, которые спрашивают у местных жителей, как пройти к Чебурашкинской улице, которую показывали в фильме. «В Кисловодске снимали многие сцены кинокартины. На большие экраны попали улицы Карла Маркса, Вокзальная, Курортный бульвар, Колоннада, площадка у грота Демона, окрестности города», - пояснил он.

Глава города-курорта отметил, что Кисловодск получил благодарность от Мосфильма за «неоценимую поддержку в создании фильма «Чебурашка».