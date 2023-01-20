В Узбекистане в 2023 году запустят 10 микроГЭС

20 янв. 14:48

В Узбекистане наращивают выработку электроэнергии за счет ГЭС - в этом году в республике введут в эксплуатацию 7 объектов и 10 микроГЭС мощностью 197 мегаватт, рассказал президент Шавкат Мирзеев на совещании по вопросам улучшения энергоснабжения.

Также, отметил президент, в 2023 году начнутся работы по реализации восьми перспективных проектов и строительство 50 микроГЭС мощностью 438 мегаватт.

Мирзиеев оценил высокий потенциал гидроэнергетики и дал указания по значительному увеличению ее мощностей в Узбекистане. Определены 250 перспективных площадок для строительства микроГЭС в республике. В будущем микроГЭС дадут возможность экономить в год 200 млн куб м газа.