СКФО избавился от бездомных

20 янв. 14:10

В регионах Северного Кавказа не оказалось ни одного бездомного, сообщила замглавы управления статистики населения и здравоохранения Галина Шевердова.

Согласно обнародованным данным последней переписи населения, количество бездомных в России составила 11 285 человек. В Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Чечне и Ставропольском крае при всей рейтинговой бедности (высокая безработица, низкий уровень дохода) не был переписан ни один бездомный.

"В СКФО объясняли, что у них бездомного никто не оставит на улице – всегда найдутся родственники, которые его примут и пустят к себе, это особенность менталитета", - сказала она.