Россияне оценили работу правительства РФ

20 янв. 14:06

Почти 70% россиян положительно оценили работу правительства РФ под председательством Михаила Мишустина. Об этом говорят данные опроса по итогам трех лет работы кабинета министров.

"Население высоко оценило деятельность правительства РФ в течение последних трех лет, количество позитивных оценок в три раза превосходит количество негативных - 68% против 22%", - сказал генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

"Согласно данным опроса, "однозначно хорошо" отозвались о работе министров 22% респондентов, "скорее хорошо" - 46%, считают, что правительство работает "скорее плохо", 14% опрошенных, а "однозначно плохо" - 8%", - добавил он.

По словам Федорова, оценка деятельности правительства во главе с Мишустиным – это ключевой индикатор успешности его работы.