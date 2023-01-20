Баку предложил Еревану новую встречу

20 янв. 13:30

Наша сторона готова к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи главы МИД Азербайджана, Армении и России, сообщил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

"Мы готовы к скорейшему проведению отложенной трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Армении и России. Теперь все зависит от противоположной стороны", - приводит слова главы внешнеполитического ведомства издание Report.

Кроме того, азербайджанский министр назвал отказ Еревана от встречи, которая была запланирована на 23 декабря, "ярким примером безответственности".

"Продвижение мирной повестки дня всегда было инициативой Азербайджана. Все наши базовые принципы были представлены Азербайджаном противоположной стороне", - добавил Байрамов.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" политолог Ровшан Ибрагимов, прогнозировать, согласится ли Ереван на встречу глав МИД после срыва декабрьского саммита, крайне трудно из-за иррациональности поведения армянских властей.

"Политология рассматривает международные отношения с рациональной точки зрения, позволяя прогнозировать поведение государств в том случае, если они ведут себя логично и предпринимают оптимальные действия для достижения собственных интересов. К Армении такой подход не применим, поскольку все шаги, которые она совершает, являются иррациональными, следовательно, анализировать ее политику весьма сложно. Сейчас уже даже неясно, для чего Армения затягивает процесс армяно-азербайджанского урегулирования, ведь это в первую очередь вредит самой Армении", - пояснил он.

"Не Азербайджану в первую очередь необходима делимитация и демаркация границы, открытие коммуникаций и подписание мирного договора, а Армении. Баку выступает инициатором по всем этим направлениям, в то время как они жизненно необходимы Еревану. Армянские власти используют их как предметы торга, хотя Азербайджан может попросту отказаться от налаживания отношений с Арменией. Президент Азербайджана Ильхам Алиев недавно высказался в этом ключе: что еще год Баку может подождать, пока Ереван продолжает свое непонятное поведение, но затем откажется. Затягивание не в пользу Армении", - подчеркнул Ровшан Ибрагимов.

Продвижение армяно-азербайджанского урегулирования в этом году будет зависеть от того, найдут ли власти Армении силы, чтобы вести себя прагматично. "Если прагматизм и рациональность возобладают, и Армения будет действовать сугубо в связи со своими национальными интересами, а не интересами отдельных групп, то прогресс появится. Если же Ереван продолжит вести себя иррационально, как в 2021 году и тем более в 2022 году, то прогресса не будет ни в 2023 году, ни позже, если у армянских властей сохранятся условия, чтобы так себя вести", - обратил внимание политолог.