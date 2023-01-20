Китай возобновит туристические поездки в Россию

20 янв. 13:36

В начале февраля Китай возобновит туристические поездки для организованных групп в Россию и часть других стран. Об этом сообщили в министерстве культуры и туризма КНР.

"С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса "авиабилет + отель" для граждан Китая в соответствующие страны", - сказано в заявлении.

Помимо России, в списке также находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

Напомним, накануне в Государственном комитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, что страна успешно прошла пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.