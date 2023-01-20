"Победа", несмотря на решение суда, не будет менять подход к багажу

20 янв. 13:38

Авиакомпания "Победа" (группа "Аэрофлот") не изменит подход к провозке ручной клади и багажа после решения суда, но перестанет измерять дамские сумки и портфели.

"В соответствии с судебными решениями "Победа" исключит указание на габариты дамской сумки и портфеля в описании способа провоза ручной клади, установленного на основании Федеральных авиационных правил (далее – ФАП-82), выполнив таким образом предписания Ространснадзора. Общий подход к провозу багажа и ручной клади на рейсах "Победы" не изменится", - говорится в сообщении лоукостера.

Уточнение формулировок правил провоза ручной клади перевозчик согласовал с Ространснадзором. По мнению авиакомпании, это " сделает правила более простыми и понятными, а вносимые изменения не окажут влияния на тарифную политику перевозчика, ориентированную на обеспечение максимальной доступности авиапутешествий для клиентов".

Отсутствие в правилах указания на габариты дамской сумки и портфеля не означает, что в салоне можно перевозить крупногабаритные вещи, отметили в "Победе".

У туристов сохраняется право брать в салон любые вещи, если они помещаются в калибратор (36x30x27 см). "Победа" по-прежнему рекомендует клиентам использовать данный вариант как наиболее понятный и удобный", - добавили в компании.