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Иран захотел признать армии Европы террористическими

Иран захотел признать армии Европы террористическими

Иранский парламент готовится внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии европейских государств, сообщил член президиума парламента Ахмад Надери.

По его словам, Тегеран таким образом хочет ответить Европе на внесение КСИР в евросоюзовский список террористических организаций.

"В парламенте подготовлен, проект внесения поправок в закон "Об ответных мерах на признание КСИР Соединенными Штатами террористической организацией". Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций", – цитирует Надери агентство ISNA.

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