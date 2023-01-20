Иран захотел признать армии Европы террористическими

20 янв. 13:10

Иранский парламент готовится внести поправки в действующее законодательство, признав террористическими организациями армии европейских государств, сообщил член президиума парламента Ахмад Надери.

По его словам, Тегеран таким образом хочет ответить Европе на внесение КСИР в евросоюзовский список террористических организаций.

"В парламенте подготовлен, проект внесения поправок в закон "Об ответных мерах на признание КСИР Соединенными Штатами террористической организацией". Этот проект будет распространяться на все страны-члены ЕС, а также принадлежащие им вооруженные силы, их организации и институты, которые внесут КСИР в список террористических организаций", – цитирует Надери агентство ISNA.