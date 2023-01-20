Армении больше нечем блокировать мир с Азербайджаном 

На этой неделе премьер-министром Армении Николом Пашиняном было озвучено очередное ложное обвинение в адрес Азербайджана – якобы Баку до сих пор не ответил на мирные предложения Еревана, в то время как армянская сторона остается полностью приверженной достижению мира. Он вновь попытался навязать представление об Азербайджане как об агрессивно настроенном государстве, блокирующем переговоры, а об Армении – как о стране, стремящейся к миру в регионе и готовой к диалогу.



Стандартную клевету он обосновал на этот раз ситуацией на Лачинской дороге, где, напомним, с 12 декабря проходит бесперебойная акция протеста азербайджанских экоактивистов против разграбления природных ресурсов Азербайджана. Протестующие не препятствуют автомобильному движению, Лачинская дорога находится под контролем российских миротворцев и ежедневно по ней ездят из Армении в Ханкенди и обратно десятки машин, в том числе с продуктами питания, а также машины МККК с нуждающимися в медицинской помощи – но Пашинян все равно называет это "блокадой" Лачинской дороги и требует, чтобы грузы по трассе возились без какого бы то ни было контроля.



Дело в том, что премьер-министру Армении требуется возобновить ввоз в зону временного размещения российских миротворцев оружия, мин и боевиков, включая иностранных. Именно для этих нелегальных грузов и пассажиров, чей въезд из Армении в Азербайджан в "коридорном режиме" нарушает Трехстороннее заявление от 9-10 ноября 2020 года, сейчас закрыта Лачинская дорога. Таким образом, Никол Пашинян говорит, что гражданское общество Азербайджана и российские миротворцы, не позволяя Еревану вооружать и готовить к новой войне карабахских сепаратистов, "блокируют мирный процесс", а Ереван со своей стороны, стремясь ввезти в Ханкенди побольше оружия, армянских солдат и иностранных наемников, проявляет "приверженность мирной повестке".



На другие аспекты лжи Пашиняна по армяно-азербайджанскому урегулированию сегодня указал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, прежде всего обратив внимание, что на деле Ереван попросту отказывается от каких бы то ни было прямых переговоров с Баку. Ярчайший пример – срыв трехсторонней встречи 23 декабря в Москве министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении, на которую Арарат Мирзоян отказался ехать в последний момент и без предупреждения. А ведь в тот день планировалось как раз обсуждение итогового проекта мирного договора. Поскольку Мирзоян не приехал, Сергей Лавров и Джейхун Байрамов обсуждали этот проект вдвоем. Таким образом, Азербайджан показал себя стороной, настроенной на урегулирование, Россия – конструктивным посредником, а Армения – саботажником, не желающим ни диалога, ни какого бы то ни была мира в регионе.



Байрамов подчеркнул, что, несмотря на это, Азербайджан, инициировав переговоры по мирному договору, остается приверженным дипломатической работе. В связи с этим он сообщил о готовности Баку уже в ближайшее время провести не состоявшуюся в прошлом декабре встречу министром иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы продолжить подготовку документом об окончательном установлении мира. Ереван завел послевоенные процессы в тупик, но Баку не отказывается от мирной повестки и обращает внимание, что она входит в интересы не только Азербайджана, но и Армении, а армянские власти, не понимая этого, совершают ошибку.



При этом глава МИД АР отверг претензии Пашиняна к режиму работу Лачинской дороги, указав, что перевозка по ней оружия и мин и использование трассы для ротации армянских боевиков недопустимы. Азербайджан полностью обеспечивает безопасность движения по Лачинской дороге гуманитарных грузов и мирного населения, и протестующие экоактивисты с первого же дня акции не создавали никаких препятствий для нормальной жизни карабахских армян. Эти факты ежедневно документируются, и на прошлой неделе представители западных СМИ смогли воочию убедиться в том, что Лачинская дорога работает в положенном ей режиме пропуска гуманитарного транспорта – то есть ни о какой "гуманитарной катастрофе", которую пытаются сфабриковать в Ереване, речи нет.



Какого поведения от Армении ожидать в дальнейшем? Одумается ли Никол Пашинян и прекратит ли тормозить мирное урегулирование, на котором настаивают Азербайджан и Россия? Прямо сейчас официальный Ереван находится в экзистенциальном кризисе: Москва дала слишком жесткие ответы на обвинения армянских властей в создании угроз республике, а Брюссель, Париж и Вашингтон показали слишком слабый уровень поддержки. Западные страны прямыми словами называют карабахских армян населением Азербайджана. Спикер французского парламента Яэль Браун-Пиве слетала в Ереван, чтобы сообщить о нежелании Франции в одиночестве стоять на армянской границе с Азербайджаном и о признании Парижем азербайджанской территориальной целостности. Пашинян даже не полетел на ВЭФ в Давос, в отличие от президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.



Этот кризис определяет слабость армянской власти: они испортили отношения с традиционным союзником Россией, поскольку та хочет добиться мира на Южном Кавказе, и не смогли заручиться настоящей поддержкой Запада, которому здоровые экономические связи с Азербайджаном приносят все же больше выгоды, чем нездоровые политические игры с Арменией. У самого по себе Еревана никакой значимой силы нет. А значит, сложились условия, для того, чтобы заставить армянское государство перестать блокировать урегулирование отношений с Баку и начать выполнять свои обязательства по Трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года – выводить остатки боевиков из Карабаха и строить свою часть Зангезурского коридора. Армении больше нечем тормозить послевоенные процессы, что при настроенности Азербайджана на подписание договора о мире дает определенные гарантии скорого перехода Южного Кавказа к мирному будущему.