Дзюба может перебраться в Турцию, Саудовскую Аравию или ОАЭ

20 янв. 12:58

Бывший нападающий турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Артем Дзюба не перейдет в московское "Торпедо". Об этом пишет "РБ Спорт".

По данным портала, такое решение накануне приняло руководство столичного клуба.

Согласно предварительной информации, интерес к 34-летнему форварду проявляют клубы Турции, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Напомним, Дзюба покинул "Адана Демирспор" в ноябре 2022 года. За турецкую команду он провел 4 матча в чемпионате страны, отметившись в них одним забитым мячом.