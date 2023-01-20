Киеву не понравилась идея Тбилиси восстановить авиасообщение с Россией

20 янв. 12:56

Представитель МИД Украины Олег Николенко подверг критике идею грузинских властей восстановить авиасообщения между Россией и Грузией.

"Глава грузинской провластной партии выступил за возобновление прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Подобная пророссийская риторика не соответствует духу дружественных и стратегических отношений Украины и Грузии, противоречит грузинскому курсу на получение членства в ЕС", - сказано в его заявлении, опубликованном на сайте посольства Украины в Грузии.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее выразил надежду на скорейшее возобновление прямого авиасообщения с Грузией. Руководитель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе отметил, что возобновление прямого авиасообщения облегчит положение граждан обеих стран.